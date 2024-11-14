Балаева ответила, могут ли прекратить ретрансляцию российских фильмов

Будут предприниматься меры для увеличения объема качественной отечественной продукции.

Министр культуры и информации Аида Балаева в кулуарах мажилиса ответила, стоит ли перед правительством Казахстана задача прекратить ретрансляцию российских фильмов и сериалов, чтобы эту нишу занял казахстанский продакшн, передает Zakon.kz.

Она отметила, что спрос определяет предложение.

«Это рынок. Мы не можем закрыться. Вы сами ищете продукцию не только казахстанскую, но и зарубежную, поскольку видите, что тот или иной материал активно обсуждается, вызывает интерес. Рынок развивается свободно, и мы не можем ограничивать его. Другое дело, что мы должны на государственном уровне способствовать развитию той или иной сферы. В частности, креативной индустрии, которая во всем мире существенно пополняет экономику стран. Мы видим, как развивается туризм, сфера кино. Буквально за 2-3 года появилось множество отечественных фильмов. Конечно, мы не можем ограничивать права зрителей или диктовать, что им смотреть», — озвучила министр.

Она сообщила, что будут предприниматься меры для увеличения объема качественной отечественной продукции.

«Создание специального фонда предусматривает конкретное финансирование для проектов креативной индустрии. Это предусматривается в законопроекте, который будет обсуждаться», — рассказала Аида Балаева.

Ранее мажилис одобрил законопроект в сфере информации, общественного развития и культуры.