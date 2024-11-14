DIS Group СНГ стала мастер-дистрибутором Citrix и Net Scaler в Центральной Азии, на Кавказе, Молдове и Украине

По условиям соглашения DIS Group СНГ займется дистрибуцией всей линейки продуктов.

DIS Group СНГ (входит в Aman Group) стала мастер-дистрибьютором решений Citrix и Net Scaler в Казахстане, Украине, Молдове, Грузии, Азербайджане, Армении, Узбекистане и Кыргызстане. Cloud Software Group, поставщик решений Citrix и Net Scaler, подписал соглашение с израильской IT-компанией Aman Group. Интересы Cloud Software Group в странах Центральной Азии, на Кавказе, Молдове и Украине будет представлять DIS Group СНГ.

DIS Group СНГ — компания, предлагающая инновационные решения в области управления данными, защиты информации на базе технологий признанных мировых лидеров, а также осуществляющая консалтинг и внедрение проектов по этим направлениям. Среди клиентов компании — «Халык банк», «Казахтелеком», Аzercell, Pashabank, «Евразийский банк», «Береке Банк», Tele2 и многие другие.

Решения Citrix и Net Scaler с 2011 года входят в продуктовый портфель DIS Group СНГ. Статус мастер-дистрибутора позволит компании предлагать широкий спектр решений для виртуализации ИТ-инфраструктуры и повысит качество работы корпоративных сервисов во всех регионах присутствия. В портфель DIS Group СНГ входят востребованные на рынке решения для построения цифровых рабочих пространств Citrix for Private Cloud и Hybrid Multi-Cloud, контроллер доставки приложений Net Scaler, платформа управления виртуализацией Xen Server и другие продукты.

«У нас большой опыт работы с решениями Citrix и Net Scaler. Накопленная экспертиза позволяет нашей компании фокусироваться на предоставлении технологий мирового уровня и совершенствовании обслуживания в каждой стране нашего присутствия. Мы рады приобретению статуса мастер-дистрибутора и возможности работать с новыми регионами по направлению Citrix и Net Scaler», — отметил CEO DIS Group Сentral Asia, Caucasus, Ukraine & Moldova Канат Абиров.

«Этот выбор доказывает большое доверие, которое производитель оказывает нам, и мы воспользуемся преимуществами сотрудничества, чтобы улучшить отношения с нашими партнерами и клиентами. А Cloud Software Group получит возможность увеличить продажи, одновременно улучшая качество обслуживания и поддержки», — прокомментировал CEO Citrix Israel Томер Перри.

21 ноября на конференции «Современный цифровой офис как ключевой фактор развития бизнеса» ведущие эксперты отрасли расскажут о том, как построить эффективную цифровую среду для работы сотрудников компаний. На мероприятии также будет представлено решение Citrix для оптимизации цифрового офиса.

В конференции примут участие CEO DIS Group Сentral Asia, Caucasus, Ukraine & Moldova Канат Абиров, CEO Citrix Israel Томер Перри, технический менеджер по направлению Citrix Артем Исаев, менеджер по продажам Citrix Жанат Азыкеев, а также эксперты финансового сектора. Участники смогут узнать о современных подходах к созданию цифрового рабочего места.

Посетить мероприятие могут все желающие, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, участие бесплатное.