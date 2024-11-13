90-летие Satbayev University: в Алматы проходит форум, посвященный вызовам четвертой промышленной революции

КазНИТУ им. Сатпаева вошел в топ-100 университетов Азии, значительно укрепив свои позиции среди 4 тыс. азиатских вузов.

Аким Алматы Ерболат Досаев принял участие в торжественном открытии Международного научного форума в области науки и образования «Вызовы четвертой промышленной революции перед научно-инженерным сообществом Евразии». Форум приурочен к 90-летию Satbayev University и 125-летию со дня рождения основателя геологической школы Казахстана и первого президента Национальной академии наук страны Каныша Сатпаева. Открывая научный форум, глава города зачитал приветственную телеграмму от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и поздравил коллектив университета с 90-летием. Форум будет проходить с 11 по 15 ноября в Алматы, в нем примут участие представители 200 организаций и предприятий, казахстанских и зарубежных вузов, посольств и консульств из 22 стран, передает Zakon.kz.

Программа включает открытие инжинирингового центра и технологического парка STROYTECH, исследовательского центра Hyundai Engineering, презентацию Customized FabLab, созданную по стандартам Массачусетского технологического института. В рамках форума пройдет пленарное заседание, трансфер технологий, панельные сессии по вопросам взаимодействия государства, науки и бизнеса, карьерного роста молодых ученых.

Накануне Satbayev University удостоился двух исторических достижений. Впервые в истории университет получил престижную награду QS Stars, подтвердив высокий уровень образовательных программ с международными партнерами. Также КазНИТУ им. Сатпаева вошел в топ-100 университетов Азии, значительно укрепив свои позиции среди 4 тыс. азиатских вузов и встав в один ряд с Shanghai University, Pusan National University, обойдя такие ключевые вузы Азии, как University of Makau, Singapore Management University и др.