Министерство транспорта представило цифровые проекты транспортной отрасли

12 ноября прошел Digital Transport Day, где показали цифровые проекты в сферах автомобильного, железнодорожного, морского и воздушного транспорта, а также автодорожной отрасли.

Мероприятие организовано Министерством транспорта по инициативе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в рамках проведения DemoDay государственными органами. В Digital Transport Day приняли участие советник Президента Куанышбек Есекеев, первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Каныш Тулеушин, депутаты мажилиса парламента, сотрудники администрации Президента и аппарата правительства, цифровые заместители министерств, а также IT-сотрудники государственных и частных организаций.

В ходе мероприятия показаны следующие цифровые технологии, применяемые подведомственными организациями Министерства в сфере автодорог:

— автоматизация процедур проведения экспертиз материалов и выполненных работ при строительстве, ремонте автодорог;

— общедоступные для бизнеса базы данных дорожно-строительных материалов;

— применение искусственного интеллекта при диагностике состояния автодорожного полотна;

— информационные системы на платных участках республиканских трасс.

Продемонстрированы планы реализации Единой общедоступной системы согласно поручению Главы Государства, которая будет охватывать все цифровые аспекты по 95 тысяч км автодорог. Особое внимание уделено цифровым вопросам в сфере грузовых перевозок автотранспортом:

— внедрение Единой системы управления транспортными документами, позволяющей перейти на электронные товарно-транспортные накладные и путевые листы;

— взаимное использование электронных разрешительных бланков с Узбекистаном, а также планы масштабирования проекта с КНР и странами Организации тюркских государств;

— масштабирование автоматического весо-габаритного контроля путем установки более 20 автоматизированных станций измерения на дорогах страны в 2024 году.

Не осталась без внимания и железнодорожная отрасль. Глава цифровизации АО «НК «ҚазақстанТемірЖолы» рассказал о существующих и планируемых цифровых проектах:

— информационные системы в грузовых и пассажирских перевозках;

— взаимодействие с сингапурской компанией PSA по оцифровке процессов таможенного транзита;

— планы применения технологий искусственного интеллекта, полученных от стратегического партнера КТЖ — компании Huawei;

— Единое цифровое окно по оказанию бизнесу 8 коммерческих и логистических услуг на сайте ektz.kz.

Также озвучены планы цифрового развития Каспийского сектора и мультимодальных транспортных коридоров.

В сфере воздушных перевозок грузов показаны цифровые проекты аэропортов и авиакомпаний, отмечены технологии, применяемые при планировании полетов воздушных средств, а также электронное оформление и сопровождение грузовых перевозок в системе E-freight.

Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров поблагодарил участников мероприятия и отметил, что цифровизация транспортной отрасли — это необходимость, которая будет служить во благо общества и экономики. Он подчеркнул важность внедрения современных цифровых технологий в рамках развития транзитных коридоров страны и повышения транспортно-логистического потенциала Казахстана.

В завершение вице-министр цифрового развития Каныш Тулеушин отметил, что будет проведена работа по презентованным на мероприятии проектам, и в дальнейшем будет разработан ряд совместных проектов по цифровизации для удобства граждан.