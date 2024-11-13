Yandex Qazaqstan запустил серию воркшопов по ИИ для студентов ведущих вузов

Эксперты проведут серию практических обучающих мероприятий для студентов КБТУ, МУИТ, КазНИТУ имени К. И. Сатпаева и КазНУ имени аль-Фараби.

Участники воркшопов узнают, как внедрение технологий машинного обучения помогает в решении задач пользователей и бизнеса, как нейросети влияют на разнообразные сферы жизни, трансформируют образовательный процесс и открывают новые возможности для обучения. Кроме того, студентам расскажут про то, кто и как обучает нейросети на примерах решений, внедренных в Казахстане.

Цикл мероприятий начался 11 ноября. Перед студентами выступят руководитель ML-команды Яндекс Браузера Сергей Юдин, руководитель направления по работе с вузами Яндекс Образования Кирилл Баранников, директор по международному развитию Яндекс Поиска Александр Поповский, директор по продукту Поиска в Казахстане Виктор Сикора, продуктовый менеджер Яндекс Поиска Салтанат Болатбекова.

В Казахстане разработан стратегический план по внедрению искусственного интеллекта в разные отрасли экономики. Ожидается, что к 2029 году число продуктов с использованием ИИ увеличится в пять раз. Воркшопы дадут студентам возможность получить знания напрямую от практикующих IT-специалистов и определить свой дальнейший профессиональный путь развития.