Анонс: XII Kazakhstan HR-Forum

Станьте лидером в управлении человеческим капиталом!

20 ноября 2024 года в отеле Rixos Almaty состоится ключевое событие для HR-директоров, первых руководителей и владельцев бизнеса в Казахстане — XII Kazakhstan HR-Forum: как настоящее меняет будущее. Форум объединит визионеров, лидеров и профессионалов, предоставив площадку для обмена лучшими кейсами и обсуждения инновационных подходов к управлению персоналом в условиях стремительных изменений бизнес-среды. Организаторами мероприятия выступают партнерская платформа Kazakhstan Growth Forum и АО «КСЖ «Коммеск-Өмiр».

Хэдлайнер мероприятия — Тодд Броди (США), доктор философии, SHRM-SCP, эксперт мирового уровня в области HR и лидерства. Тодд консультирует руководителей из Северной Америки, Европы, Австралии и Ближнего Востока, помогая им внедрять передовые стратегии управления персоналом и взаимодействия с топ-менеджментом. Его карьерный путь охватывает сферы финансов, гостеприимства, развлечений и профессиональных услуг.

«Вопрос взаимодействия с C-level руководителями для HR-директора — это всегда вызов, требующий деликатности и стратегического подхода. На форуме мы обсудим, как превратить сложные ситуации с топ-менеджерами в успешные кейсы сотрудничества, укрепляющие доверие и ведущие к общим целям. Поделимся стратегиями, которые помогут HR-директорам не только понимать, но и говорить на одном языке с руководителями», — делится Олег Ханин, председатель правления КСЖ «Коммеск-Өмiр».

Гостей ждет насыщенный день, полный вдохновения и практических идей:

— Выступления ведущих экспертов из компаний Halyk Bank, Danone, Kulikov, Centras Group, Tele2 и других лидеров бизнеса.

— Практические мастер-классы, где участники получат полезные инструменты для своей работы.

— Дискуссионные панели с участием топовых специалистов из различных отраслей.

— Секция Case Studies по направлениям: New Career, HR Brand, Performance, Motivation.

— Полезные кейсы и экспертиза от спикеров и HR-решения и инструменты от партнеров, среди которых — Birge, OLX, Alga Payment, Boyden, Wellness Solutions, 1С, Doodocs и платформа корпоративного благополучия Empatiya.

В рамках форума запланировано вручение номинации «The Best HRD 2024». Эта престижная награда отмечает руководителей, которые внесли значительный вклад в развитие HR и успех своих компаний. Номинанты — примеры для всего HR-сообщества, вдохновляющие профессионалов стремиться к новым вершинам.

Форум предлагает уникальные возможности для обмена знаниями и идеями с лидерами индустрии, расширения профессионального круга знакомств и получения инструментов для трансформации корпоративной культуры и повышения эффективности бизнеса.

Присоединяйтесь к XII Kazakhstan HR-Forum и станьте частью главного HR-события года!