В Казахстане обсуждают внедрение Government Accelerators

Методология позволяет ускорять реализацию ключевых государственных инициатив через применение адаптивных и эффективных подходов.

В Министерстве цифрового развития состоялась встреча с депутататами сената парламента под председательством Жакипа Асанова и первого вице-министра цифрового развития Каныша Тулеушина. В рамках встречи была представлена методология гибких методов проектного управления и методология «Government Accelerators» ОАЭ.

В настоящее время на площадке Национального Акселератора НПО разрабатывается и реализуется 12 стратегических инициатив, включая сферы здравоохранения, просвещения, развития транспортно-логистической, энергетики, водной отрасли, промышленности и строительства, цифровизации, иноваций и др.

Методология «Government Accelerators» позволяет ускорять реализацию ключевых государственных инициатив через применение адаптивных и эффективных подходов, что актуально для решения сложных и приоритетных задач за период 100 дней. Программа нацелена на улучшение межведомственного взаимодействия, повышение ответственности исполнителей и усиление оперативного мониторинга хода исполнения проектов.

Депутаты сената на примере обсуждения темы, выбранной Министерством просвещения, рассмотрели и обсудили систему управления компфортными школами по методологии ОАЭ.