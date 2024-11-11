Для исключения фальсификаций медкнижки переводят в электронный формат

На сегодня в стране 1,6 млн граждан имеет персональные медкнижки с отметкой о допуске к работе.

В Казахстане выдача, учет и ведение личных медицинских книжек с января 2025 года будут переведены в электронный формат.

На сегодня в стране 1,6 млн граждан имеет персональные медкнижки с отметкой о допуске к работе, из них в сфере общественного питания — 780 тыс., в сфере образования — 550 тыс., в сфере здравоохранения — 272 тыс. и в частном секторе — 52 тыс.

С внедрением электронного формата личные медкнижки можно будет предоставлять сразу в нескольких организациях, что экономит средства граждан. Другое не менее важное преимущество — это исключение фактов фальсификации санкнижек, которые несут угрозу для общественного здоровья.