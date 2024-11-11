Медорганизации обяжут закупить веб-камеры для Face ID

Вице-министр здравоохранения Казахстана Ербол Оспанов рассказал, когда в медицинских организациях появится Face ID и что для этого необходимо.

Он отметил, что проект был запущен в конце августа в плотном режиме в Астане — он действует в 48 медорганизациях. Среди них есть как частные, так и государственные учреждения. По результатам этого пилота планируется с января следующего года поэтапное внедрение системы во всех медорганизациях Казахстана, получающих государственное финансирование, передает Zakon.kz.

Ожидается, что будет охвачено около 1900 медорганизаций. В настоящее время ведется работа с местными исполнительными органами по обеспечению готовности к внедрению цифровой идентификации.

На вопрос о том, сколько средств из бюджета потребуется для перехода на Face ID, вице-министр ответил, что никаких затрат не потребуется. Он также подчеркнул, что Face ID — собственная разработка Минздрава, выполненная за три недели без использования государственных средств.

«Там два способа идентификации: через Face ID или цифровые документы eGov — через шестизначный код или QR-код. Цифровые документы — это бесплатный сервис eGov. Никаких трат не нужно, а лишь надо адаптировать медицинские системы и сделать интеграцию», — объяснил Ербол Оспанов.

Однако, по его словам, медорганизации обязаны будут закупать веб-камеры, чтобы идентифицировать пациентов.

«Камеры стоят от 3-4 тыс., но если дорогая и серьезная, то 15-16 тыс. тенге. Мы проводили тестирования на камерах стоимостью около 4 тыс. тенге, и они работают нормально, бесперебойно. Единственные расходы — потребность медорганизации в каждом рабочем месте персонала закупить камеры», — заявил Ербол Оспанов.