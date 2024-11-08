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    Анонс: семинар Brand Analytics

    Представители госведомств и госкомпаний обсудят возможности аналитики соцмедиа для задач общества и государства.

    8 ноября 2024 17:58, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    13 ноября в Астане пройдет встреча для представителей государственных структур и госкомпаний. Участники семинара узнают, какое будущее ждет соцсети в Казахстане, а также как с помощью анализа соцсетей и других соцмедиа выстраивать диалог между обществом и государством с учетом вызовов времени и актуальных задач.

    Мероприятие организует Brand Analytics — инновационная ИТ-компания, разработчик одноименной системы мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ, лидирующей на рынке СНГ, участник Astana Hub, организатор индустриальных конференций по решению задач бизнеса и государства на данных соцмедиа в Республике Казахстан.

    Ключевые темы семинара

    На семинаре спикеры и приглашенные гости обсудят, как организовать работу с аналитикой соцмедиа в государственных структурах и государственных компаниях:

    — Как выстраивать человекоориентированную коммуникацию с гражданами, оперативно выявлять их обращения в цифровых каналах и оценивать эффективность принятых мер.
    — Как отслеживать общественные настроения в реальном времени, выявлять важные изменения и контролировать негатив в инфополе.
    — Как оперативно выявлять угрозы, кризисные ситуации, дезинформацию и ее распространителей.
    — Как управлять репутацией и повышать общественное доверие к госведомствам и первым лицам.
    — Как данные аналитики соцмедиа и СМИ помогают разрабатывать государственные программы и оценивать эффективность их реализации.

    Также эксперты Brand Analytics представят результаты актуального исследования «Соцсети Казахстана: цифры и тренды».

    Среди гостей семинара ожидаются

    — Представители министерств и акиматов
    — Сотрудники пресс-служб государственных органов
    — Представители госкомпаний
    — Специалисты структур, отвечающих за цифровизацию.

    Как попасть на мероприятие

    Чтобы участвовать в семинаре, необходимо зарегистрироваться и получить подтверждение от организаторов. Событие бесплатное для его участников. Количество мест ограниченно.

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