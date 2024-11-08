Казахстан вошел в топ-50 стран, наиболее подготовленных к внедрению ИИ

Искусственный интеллект активно и повсеместно внедряется во все сферы экономики.

ИИ должен кардинально преобразовать мировую экономику, революционизировав все от рынков труда до цифровой инфраструктуры и цепочек поставок. По данным Международного валютного фонда, почти 40% мировой занятости находится под воздействием ИИ, при этом некоторые отрасли подвержены автоматизации на основе ИИ больше других.

Организациям и отдельным лицам необходимо быстро освоиться, ведь технология ИИ в настоящее время меняет облик работы, экономики и привычного общества. К 2300 году, по некоторым прогнозам, возможности ИИ будут соперничать с возможностями человека, а также ИИ может добавить в мировую экономику 4,4 трлн долл. в год. В настоящее время 60 стран имеют национальные стратегии ИИ. К ним относятся Бразилия, Китай, страны Европейского союза, Сингапур, Южная Корея и Соединенные Штаты Америки. Принятые подходы варьируются от основанных на руководящих принципах, таких как проект закона о правах ИИ в США, до комплексных правил ИИ, которые соответствуют существующим правилам защиты данных и кибербезопасности, таких как Закон ЕС, пишет ranking.kz.

Страны также прилагают совместные усилия, чтобы установить стандарты использования ИИ. Глобальное партнерство по искусственному интеллекту, сформированное в 2020 году, насчитывает 29 участников, включая Бразилию, Канаду, Японию, США и несколько европейских стран. Эксперты считают: несмотря на то, что правила ИИ все еще разрабатываются, организации должны действовать сейчас, чтобы избежать юридических, репутационных, организационных и финансовых рисков — в условиях общественного беспокойства ошибка может быть дорогостоящей.

Чтобы превзойти конкурентов в будущем, странам необходимо быстро освоиться с ИИ. Согласно Индексу готовности к ИИ, представленному МВФ, по итогам 2023 года наиболее подготовленной к внедрению ИИ страной стал Сингапур (0,8 балла). Сингапур инвестировал сотни миллионов долларов в повышение возможностей ИИ и поддержку национальных стратегий ИИ. Сингапурские работники также быстрее всех в мире осваивают навыки ИИ, а правительство Сингапура даже разработало набор универсальных инструментов ИИ для государственных служащих, которые по-прежнему придерживаются строгих стандартов безопасности.

Следом идут Дания (0,78 балла) и США (0,77 балла). В число стран, наиболее готовых к внедрению ИИ, входят многие европейские государства благодаря своей развитой цифровой инфраструктуре, квалифицированной рабочей силе, благоприятной политической среде и высокому уровню внедрения ИИ в корпорациях. Некоторые из этих европейских стран также были среди первых, принявших национальные стратегии ИИ в мире.

Индекс готовности к ИИ от МВФ представляет собой среднее значение четырех ключевых показателей: цифровой инфраструктуры, человеческого капитала, технологических инноваций и правовых рамок. Каждая метрика имеет набор субиндексов, включающий, в числе прочих, устойчивые инвестиции в человеческий капитал, инклюзивную экспертизу STEM, динамичную экосистему НИОКР и адаптируемость правовых рамок к цифровым бизнес-моделям.

Индекс на 2023 год охватывал в общей сложности 174 страны. Он опирается на данные восьми учреждений, среди которых Международная организация труда, Всемирный банк, Всемирный экономический форум и другие.

Наименее подготовленными к внедрению ИИ оказались в основном страны Африки и Афганистан. Так, на последнем месте расположился Южный Судан (0,11 балла), следом идут Афганистан (0,13 балла), ЦАР (0,18 балла) и Сомали (0,2 балла).

Казахстан вошел в топ-50 стран по готовности внедрения ИИ. Среди государств ЦА и ЕАЭС РК уступает лишь России, которая заняла 47 место с индексом 0,56 балла. Казахстан, соответственно, занял 48 место с индексом 0,55 балла. Как одно из наиболее перспективных применений ИИ в нашей стране, согласно международному консалтинговому агентству McKinsey & Company, была обозначена трансформация государственных услуг с помощью географических информационных систем и пространственных данных. В частности, был отмечен опыт Казахстана в выявлении и развитии инфраструктуры в сельских поселениях с использованием статистической модели, объединяющей географические, демографические и экономические данные с аналитическими методами. Эта модель проанализировала 6293 сел, выбрав 3500 с самым высоким потенциалом развития, в которых проживает 90% сельского населения. В результате правительство Казахстана могло бы более эффективно и точно предоставлять основные услуги и инфраструктуру сельским районам.

Вернемся к рейтингу. Следом за РК с заметным отставанием идут Армения (71 место и 0,49 балла), Беларусь (82 место и 0,47 балла) и Кыргызстан (99 место и 0,43 балла). Таджикистан расположился на 123 месте с индексом 0,37 балла, а соседний Узбекистан замкнул рейтинг стран ЦА и ЕАЭС, оказавшись на 131 месте с индексом 0,35 балла. Стоит отметить, что Туркменистан не был представлен в индексе МВФ.