LG Electronics и Департамент юстиции Алматы ведут масштабную борьбу с поддельными товарами в Казахстане

Компания намерена решительно бороться с распространением поддельной продукции.

Компания LG Electronics совместно с Департаментом юстиции Алматы провела первую проверку торговых точек на рынке «Ялян». В том числе были проверены бутики, в которых ранее зафиксировали факты продажи поддельных телевизоров. По итогам проверки сотрудники Департамента юстиции составили протоколы об административных нарушениях и изъяли множество поддельных телевизоров. Материалы дела будут переданы в суд, недобросовестных продавцов привлекут к административной ответственности, а изъятый товар будет уничтожен.

Так как поддельную продукцию особенно легко приобрести через популярную онлайн-платформу у неофициальных продавцов, LG Electronics совместно с сотрудниками Департамента юстиции намерена регулярно проводить подобные проверки как на рынках, так и в онлайн-пространстве для дальнейшего изъятия и уничтожения поддельного и потенциально опасного товара.

LG Electronics напоминает об опасности использования подделок и настоятельно рекомендует приобретать технику LG только в официальном интернет-магазине или у официальных партнеров, указанных на сайте. Покупка у официальных продавцов обеспечит гарантию на товар, его длительный срок службы и постоянную техническую поддержку.

«Подделки представляют серьезную угрозу для покупателей — они могут не соответствовать стандартам электрической безопасности, что чревато короткими замыканиями, перегревом и даже возгораниями. Пользователи могут столкнуться с частыми поломками и некорректной работой техники, а гарантийное обслуживание на подделки не распространяется. Качество и надежность — наши ключевые приоритеты. Мы стремимся делать жизнь наших клиентов лучше, и именно поэтому постоянно повышаем стандарты производства и контроля. Покупка оригинальной продукции LG — это гарантия долговечности, безопасности и поддержки, что особенно важно, учитывая рост числа недобросовестных продавцов на рынке», — подчеркнул Хакхён Ким, президент LG Electronics Kazakhstan.

Для проверки подлинности техники компания LG Electronics рекомендует ввести название модели в поисковую строку на сайте, а также ознакомиться с руководством, как отличить оригинальную технику LG от поддельной.

Для получения консультации свяжитесь с сервисной службой поддержки клиентов по номеру 2255 (звонок бесплатный), или любым удобным способом в разделе контактов на сайте компании.