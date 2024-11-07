Жаслан Мадиев провел встречи с ведущими французскими компаниями

Они прошли в рамках укрепления стратегического сотрудничества в сфере цифровых технологий и ИИ.

В ходе официального визита во Францию министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК встретился с представителями крупных французских компаний и государственных структур, чтобы обсудить развитие партнерства в ключевых областях: облачные технологии, искусственный интеллект, кибербезопасность, космические исследования и доступ к высокоскоростному интернету.

Французская сторона высоко оценила достижения Казахстана в области цифровой трансформации, выразив готовность к обмену опытом и сотрудничеству. Одна из крупнейших компаний Франции в области облачных решений для автоматизации, масштабирования и безопасности цифровых платформ Clever Cloud выразила заинтересованность в масштабировании своего бизнеса на казахстанский рынок, предложив открыть совместное предприятие. Clever Cloud видит в Казахстане перспективного партнера для расширения своих услуг, что позволит усилить технологическую инфраструктуру страны.

В рамках обсуждений с Airbus акцент был сделан на развитии космических и авиационных технологий. Казахстан заинтересован в использовании решений Airbus для мониторинга природных ресурсов, управления экологией и цифровизации авиационного сектора. Airbus также представил беспилотный летательный аппарат Zefir и предложил провести пилотные испытания этого дальнолетного БПЛА на территории Казахстана.

Переговоры с Synchrotron Soleil открыли перспективы для научного сотрудничества в области ИИ и больших данных. Стороны обсудили совместные исследовательские проекты, направленные на анализ больших данных с применением ИИ.

Встреча с Thales была посвящена вопросам кибербезопасности и технологических исследований. Министру провели экскурсию по исследовательскому институту компании, где особое внимание уделили ИИ, квантовым вычислениям и разработке чипов. Казахстан заинтересован в решениях Thales для повышения безопасности критически важных инфраструктур, а также в обмене опытом в области передовых технологий, что поможет укрепить кибербезопасность страны.

На встрече с Государственным секретариатом по вопросам ИИ и цифровой трансформации Франции обсуждались вопросы цифровой трансформации двух стран, включая обмен опытом в области GovTech, в чем Казахстан уже достиг значительных успехов. Стороны договорились провести онлайн-встречу для обмена лучшими практиками и обсудили планы по участию в AI Summit во Франции в феврале следующего года. Казахстан предложил провести следующий AI Summit в Астане, а также пригласил французскую сторону принять участие в ежегодном форуме Digital Almaty.

На встрече с OneWeb обсуждалась возможность предоставления более выгодных условий для использования спутниковых решений компании в Казахстане. Использование технологий OneWeb для обеспечения высокоскоростного интернета особенно актуально для удаленных регионов, где необходимо преодолеть цифровое неравенство и обеспечить доступ к цифровым услугам.

Жаслан Мадиев выразил уверенность, что эти встречи закладывают прочную основу для взаимовыгодного сотрудничества с французскими компаниями и государственными структурами. Объединенные усилия в стратегических направлениях, таких как цифровизация, искусственный интеллект и кибербезопасность, позволят Казахстану ускорить цифровую трансформацию, развить инновационную экосистему и повысить качество жизни граждан.