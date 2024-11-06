Сколько услуг оказано по проекту «Цифровой нотариат»?

Промежуточные итоги проекта огласили в Министерстве юстиции.

Как напомнил вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков, с апреля 2023 года такие нотариальные услуги, как доверенности, консультации и согласие супругов, переведены в онлайн-формат. Услуги оказываются через мобильное приложение eGov Mobile, передает Zakon.kz.

«С момента запуска проекта оформлено более 138 тыс. цифровых доверенностей и порядка 48 тыс. согласий супругов», — отметил спикер.