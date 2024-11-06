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    Сколько услуг оказано по проекту «Цифровой нотариат»?

    Промежуточные итоги проекта огласили в Министерстве юстиции.

    6 ноября 2024 17:02, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Как напомнил вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков, с апреля 2023 года такие нотариальные услуги, как доверенности, консультации и согласие супругов, переведены в онлайн-формат. Услуги оказываются через мобильное приложение eGov Mobile, передает Zakon.kz.

    «С момента запуска проекта оформлено более 138 тыс. цифровых доверенностей и порядка 48 тыс. согласий супругов», — отметил спикер.

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