Чем отличается цифровой судебный исполнитель от человека, рассказали в Минюсте

Робот самостоятельно производит процессуальные действия по взысканию долгов.

В Казахстане реализуется проект «Цифровой судебный исполнитель». Робот самостоятельно производит процессуальные действия по взысканию долгов. Как отметил вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков, ранее при несвоевременном погашении задолженности гражданам приходилось оплачивать частному судебному исполнителю дополнительно до 25% от суммы штрафа, передает Zakon.kz.

«Ключевыми недостатками этого алгоритма являлись: возбуждение исполнительного производства после оплаты долга; включение расходов за отправку SMS в стоимость долга; арест всех банковских счетов должника с санкции прокурора; длительность совершения процессуального действия до трех рабочих дней; коррупционные риски, зависимость граждан от частного судебного исполнителя и другие», — рассказал Бекболат Молдабеков.

Он пояснил, что теперь граждане освобождены от расходов по оплате деятельности частных судебных исполнителей и визитов к ним. Такая возможность для населения предоставляется в рамках нового института упрощенного производства.

«После возбуждения упрощенного производства в сумме до 20 МРП граждане получают SMS от 1414 и push-уведомления в EGov Mobile с детальной информацией об упрощенном производстве и имеющемся долге. Нет больше необходимости ходить к частному судебному исполнителю и предоставлять подтверждающие документы о погашении задолженности для прекращения исполнительного производства и снятия арестов», — сообщил вице-министр.

По словам Молдабекова, робот в отличие от частного судебного исполнителя, налагает арест только на один банковский счет в пределах суммы долга, тогда как частный судебный исполнитель арестовывает все счета. Для удобства граждан доступна онлайн-оплата задолженности с автоматическим снятием всех арестов. Таким образом человеческий фактор полностью исключается.

«На текущий момент роботом возбуждено 230 тыс. исполнительных производств, оплачено 117 тыс. производств на сумму 941 млн тенге», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что цифровой судебный исполнитель может ежегодно экономить казахстанцам порядка 5 млрд тенге.