Казахстанцам грозит блокировка счетов

Если они не сдадут декларацию.

Граждане, не сдавшие декларацию, могут столкнуться с блокировкой своих банковских счетов. Третий этап всеобщего декларирования завершился 16 сентября. В этом этапе участвовали индивидуальные предприниматели, руководители, учредители юридических лиц и их супруги. Участники должны были представить различные формы отчетности: новички в системе подавали декларацию об активах и обязательствах (форма 250), а остальные — декларацию о доходах и имуществе (форма 270), передает Liter.kz.

По данным Комитета государственных доходов, в 2024 году более двух миллионов граждан подали свои первые декларации. Тем не менее, есть и те, кто не сдал отчетность по разным причинам. Им уже направлены уведомления о несвоевременной подаче декларации. В комитете сообщили, что у таких граждан есть 30 дней для предоставления декларации или пояснений. В противном случае нарушителей ждет блокировка банковских счетов.

Кроме того, ранее в госорганах сообщали о возможности наложения штрафов за повторное непредоставление декларации.