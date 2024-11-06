Олжас Бектенов открыл в Шанхае «цифровой Шелковый Путь»

Премьер-министр РК принял участие в открытии VII Китайской международной импортной выставки в Китае.

Сотрудничество в создании пилотной зоны «Электронная коммерция Шелкового пути» является перспективным и выгодным, заявил премьер-министр Казахстана на открытии VII Китайской международной импортной выставки — China International Import Expo. Олжас Бектенов отметил важность усиления взаимодействия государств в области развития безбарьерной торговли, электронной коммерции, транспорта и логистики, внедрения передовых технологий ИИ, передает Sputnik.

Казахстанские павильоны уже успешно функционируют на крупнейших торговых платформах Alibaba и JD. com, ведется работа по открытию павильона на площадке Douyin, строительству в Казахстане бондовых складов и комплексной складской инфраструктуры для упрощения логистики через цифровые торговые каналы.

Казахстан охватывает более 80% наземных перевозок из Китая в Европу. В числе крупных инфраструктурных проектов, в которых участвует РК — транзитный автокоридор «Западная Европа — Западный Китай». Также осуществляются проекты обслуживания логистического центра в порту Ляньюньган и грузового терминала в сухом порту Сиань. Строится третий железнодорожный пункт пропуска на границе Казахстана с Китаем. Все это направлено на усовершенствование системы трансконтинентальных экономических коридоров и наращивание товарооборота.

Обмен опытом по вопросам применения искусственного интеллекта может стать движущей силой экономического прогресса, подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян и главы делегаций стран-участниц международной выставки ознакомились с цифровыми продуктами, представленными в национальном павильоне Казахстана «Новая эра, общее будущее». Здесь продемонстрировали стартапы казахстанских разработчиков, созданные на основе искусственного интеллекта — сервис, позволяющий быстро найти и забронировать локацию в любой точке мира, программу биометрической идентификации личности по рисунку вен ладони, программу для раннего выявления инсульта и др.