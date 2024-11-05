В Казахстане запущена Digital Nomad Visa для IT-специалистов

Эта виза дает профессионалам со всего мира возможность жить и работать в Казахстане.

Министерство цифрового развития объявило о запуске программы Digital Nomad Visa, направленной на привлечение международных специалистов и развитие цифровой экономики Казахстана. Эта виза дает профессионалам со всего мира возможность жить и работать в Казахстане, пользуясь современными цифровыми услугами и высоким уровнем комфорта.

Digital Nomad Visa нацелена на IT-специалистов, предлагая Казахстан в качестве удобного хаба для удаленной работы. Программа привлекает профессионалов, для которых важны доступ к высокоскоростному интернету, передовые цифровые сервисы и простота ведения бизнеса.

Преимущества Digital Nomad Visa:

— Гибкий визовый режим: упрощенные процедуры подачи и продления визы

— Доступ к 5G и спутниковой связи: стабильное подключение по всей стране

— Интеграция с местной культурой: поддержка в адаптации, поиске жилья и профессиональных связей

— Государственная поддержка: упрощение ведения бизнеса и участие в инновационных проектах.

Министр цифрового развития Жаслан Мадиев отметил: «Digital Nomad Visa — это важный шаг к превращению Казахстана в международный центр для цифровых кочевников. Программа обеспечивает комфортные условия для работы и высокий уровень жизни, что способствует развитию инновационных экосистем и обмену опытом с профессионалами со всего мира».

Программа Digital Nomad Visa уже доступна и предоставляет уникальные возможности для работы и жизни в Казахстане.