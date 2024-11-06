Школа «Tomorrow school» будет обучать навыкам ИИ в Казахстане и Центральной Азии

4 ноября в Париже состоялось 13 заседание Казахстанско-Французского делового совета в рамках государственного визита Президента РК во Францию.

Делегация Минцифры во главе с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жасланом Мадиевым приняла участие в мероприятии.

Совет способствует установлению и укреплению связей между компаниями Казахстана и Франции. Это помогает бизнесу обеих стран находить новых партнеров, расширять торговые и экономические отношения, а также повышать уровень доверия между представителями деловых кругов.

На мероприятии с приветственной речью выступил министр цифрового развития Жаслан Мадиев. Он отметил основные достижения страны в сфере цифровизации, включая инновационные экосистемы, развитие Govtech и стартап-проектов, а также внедрение ИИ во все сферы жизни.

В Казахстане проживает 20 миллионов человек, средний возраст которых — всего 32 года, что подразумевает энергичное и динамичное население, готовое к инновациям. Наша страна занимает девятое место в мире по площади и составляет почти 60% от общего ВВП Центральной Азии.

«Этот показатель поддерживается нашим развивающимся IT-сектором, который включает более 200 000 специалистов и ежегодно выпускает около 40 000 выпускников IT-направлений. Казахстан также является домом для самого старого и крупнейшего в мире космодрома, что подчеркивает нашу приверженность технологическому прогрессу. Мы уверены, что с такой прочной основой готовы к вызовам и возможностям цифровой эпохи», — отметил Жаслан Мадиев.

По словам министра, Казахстан построил всеобъемлющую и инновационную инфраструктуру для поддержки стартапов. В центре этой экосистемы находится Astana Hub, ведущий технопарк Центральной Азии. Сегодня Astana Hub объединяет более 1500 компаний-резидентов, включая более 400 международных компаний. За последние пять лет участники Astana Hub привлекли почти 555 миллионов долларов инвестиций и заработали около 1,9 млрд долларов дохода. Ежегодный IT-экспорт в РК превысил 500 миллионов долларов.

В рамках мероприятия между Министерством цифрового развития и NSDS Digital Investments был подписан меморандум о стратегическом партнерстве с целью развития цифрового и ИИ-образования в Казахстане и Центральной Азии. Меморандум подписали Жаслан Мадиев и соучредитель NSDS Digital Investments Николя Садирак.

Партнерство, в котором Astana Hub выступает ключевым участником, направлено на развитие сети инновационных школ программирования «Tomorrow School» на основе платформы 01 Edu, создание инновационной учебной программы по ИИ, продвижение казахстанских талантов на международной арене, а также обмен знаниями и участие обеих сторон в различных мероприятиях.

Tomorrow School — первая в Казахстане peer-to-peer школа искусственного интеллекта от Astana Hub, действующая эксклюзивно на базе платформы 01 Edu. Tomorrow School предлагает уникальную возможность получить бесплатное обучение в сфере AI, не требуя предварительных навыков в программировании. Этот проект является частью создания Национального центра искусственного интеллекта.

Ожидается, что Национальный центр ИИ Alem.AI будет катализатором инноваций, способным запускать до 100 стартапов ежегодно.