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    Wabtec передаст КТЖ систему мониторинга и диагностики на базе ИИ

    Цифровая система KinetiX применяется для мониторинга и диагностики подвижного состава.

    6 ноября 2024 11:00, Profit.kz
    Рубрики: Софт

    Компания Wabtec передаст КТЖ цифровую систему KinetiX на безвозмездной основе. Цифровая система KinetiX применяется для мониторинга и диагностики подвижного состава на базе искусственного интеллекта, что позволит повысить эффективность и безопасность перевозочного процесса.

    Система обеспечит безопасность движения поездов за счет предиктивного анализа состояния подвижного состава, сократит время на технический и коммерческий осмотр поездов, увеличит пропускную способность поездов на станциях.

    Среди ожидаемых эффектов от внедрения системы — снижение степени негативного влияния человеческого фактора, повышение уровня достоверности диагностической информации и круглосуточный контроль перевозочного процесса в режиме онлайн.  

    Компания Wabtec обеспечит установку, интеграцию программного обеспечения, ввод системы в эксплуатацию и двухлетнее сервисное обслуживание.

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