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    Казахстанские студенты представят проект на конкурсе космических приложений NASA

    19 ноября пройдет мировой этап глобального судейства Space Apps Challenge 2024.

    5 ноября 2024 17:02, Profit.kz
    Рубрики: Образование, Общество

    Честь РК будут защищать павлодарские студенты колледжа информационных технологий Роман Устименко, Жан Бейсекеев, а также ученик школы им. Ахмета Байтурсынова Игорь Мартынюк. Команда разработала 3D-сайт и спроектировала модель солнечной системы. По итогам регионального этапа они стали глобальными номинантами конкурса космических приложений Nasa Space Apps Challenge 2024 среди 8 715 команд из 152 стран мира, передает Kazpavda.kz.

    Теперь проекты номинантов рассмотрит команда экспертов-судей из NASA и космических агентств-партнеров, которые определят глобальных финалистов.

    В Минпросвещения отметили, что из 8,7 тыс. команд по всему миру жюри отобрало лишь 940, две из которых — казахстанские.

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