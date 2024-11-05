Казахстанские студенты представят проект на конкурсе космических приложений NASA

19 ноября пройдет мировой этап глобального судейства Space Apps Challenge 2024.

Честь РК будут защищать павлодарские студенты колледжа информационных технологий Роман Устименко, Жан Бейсекеев, а также ученик школы им. Ахмета Байтурсынова Игорь Мартынюк. Команда разработала 3D-сайт и спроектировала модель солнечной системы. По итогам регионального этапа они стали глобальными номинантами конкурса космических приложений Nasa Space Apps Challenge 2024 среди 8 715 команд из 152 стран мира, передает Kazpavda.kz.

Теперь проекты номинантов рассмотрит команда экспертов-судей из NASA и космических агентств-партнеров, которые определят глобальных финалистов.

В Минпросвещения отметили, что из 8,7 тыс. команд по всему миру жюри отобрало лишь 940, две из которых — казахстанские.