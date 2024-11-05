В Казахстане будут производить «умные» газовые счетчики

Самрук-Казына подписало соглашение с китайской компанией.

Соглашение о локализации производства подписали в Китае «Самрук-Қазына Инвест», «Qazaqgaz Aimaq» и китайская Goldcard Smart Group Co. Мероприятие прошло в рамках визита премьер-министра Казахстана Бектенова в КНР, где состоялся казахстанско-китайский инвестиционный круглый стол, передает Sputnik.

Goldcard Smart Group — крупная компания-поставщик решений для цифровизации коммунальных услуг, она специализируется на интеллектуальных системах учета газа, воды и водорода в Китае.

«Соглашение поспособствует модернизации инфраструктуры учета и контроля ресурсов, а также привлечению инвестиций и передовых технологий. Это важный шаг к развитию высокотехнологичного производства в Казахстане», — отметили в Самрук-Казына.

Производство умных газовых счетчиков фонд обсуждал еще в октябре, когда в Пекине проходила встреча главы Самрук-Казына и председателя правления Gold Card Smart Group.