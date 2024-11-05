В МВД Казахстана создали структуру по борьбе с киберпреступностью

Новый департамент был создан из-за растущего числа преступлений в этой сфере.

Как пояснили в министерстве, департамент станет заниматься выявлением и раскрытием киберпреступлений, разработкой стратегических шагов по борьбе с ними, передает Sputnik.

«В условиях стремительного развития технологий и увеличения числа интернет-угроз создание специализированного подразделения позволит более эффективно реагировать на вызовы современности», — подчеркнул министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов.

Глава МВД представил личному составу начальника нового департамента, полковника полиции Жандоса Суйинбая.

Стоит отметить, что Отдел по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий (ОБПСВТ) был организован в МВД Казахстана еще в 1999 году. Два года спустя он был реорганизован в так называемый «Отдел К». Фронтом его работы стала борьба с созданием, использованием и распространением вредоносных программ, незаконным производством и продажей радиоэлектронных средств и специальных технических средств, оборот которых ограничен законом, нарушение законодательства со стороны негосударственных предприятий в области оказания услуг по защите информации.

Позже в МВД был создан Центр по борьбе с киберпреступностью, просуществовавший с 2008 по 2023 год.