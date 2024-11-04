Казахстан получит независимый доступ в космос в 2025 году

Собственная казахстанская метеорологическая ракета, обеспечивающая независимый доступ в космос, будет запущена в 2025 году, пообещал глава Минцифры сенаторам.

Казахстан возобновил работу по совместному с Роскосмосом проекту космического ракетного комплекса «Байтерек», заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев на пленарном заседании сената. По словам министра, в настоящее время уже разрабатываются материалы и компоненты ракетоносителя, создан прототип твердого ракетного топлива. Своя ракета нужна для независимого доступа в космос, передает Sputnik.

«Запуск метеорологической ракеты планируется в 2025 году, и испытание сверхлегкой ракеты в 2030 году», — сказал Жаслан Мадиев.

Но подобная операция требует создания собственного средства выведения ракеты. И потому возобновлены работы по проекту космического ракетного комплекса «Байтерек». Первый запуск ракеты-носителя «Союз-5» запланирован на 2025 год, коммерческие запуски — с 2028 года, после испытательных пусков.

В конце 2021 года Казахстан ратифицировал поправки в соглашение с Россией о создании на Байконуре космического ракетного комплекса «Байтерек». В новой редакция документа российская сторона обеспечивает финансирование и создание ракет-носителей, а казахстанская сторона — финансирование и модернизацию существующего наземного комплекса «Зенит-М». Начало летных испытаний должно было начаться в 2023 году, но в мае этого года правительство Казахстана одобрило перенос начала летных испытаний космического комплекса на 2025 год.

30 октября представители авиакосмических агентств России и Казахстана осмотрели производственные площадки предприятия, где в рамках совместного проекта «Байтерек» изготавливаются ракеты-носители «Союз-5».