Глава сената РК: мы не обеспечили населению качественный интернет

Огромные затраты государства на цифровизацию, по мнению депутатов, неоправданны и неэффективны.

Даже в тех местах, где есть мобильная связь, качество интернета не выдерживает никакой критики, заявил председатель сената Казахстана Маулен Ашимбаев. Свое заявление он сделал после выступления министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслана Мадиева на традиционном правительственном часе. Он отметил, что на встречах депутатов с избирателями казахстанцы поднимают вопрос скорости интернета, передает Sputnik.

«Касательно интернета в целом вы делаете, конечно, большую работу. Однако в местах, где даже есть мобильная связь, качество интернета не выдерживает никакой критики», — заявил Маулен Ашимбаев.

Он напомнил о налоговых льготах, которые по инициативе депутатов сената специально ввели для сотовых операторов. Именно эти, сэкономленные на налогах средства, должны были направить на улучшение интернета, и, в первую очередь — в сельской местности. Не пришла ли пора отказаться от льгот? Депутаты планируют поднять этот вопрос при рассмотрении новой редакции Налогового кодекса.

«Сроки льгот, которые были предоставлены, завершаются 1 января 2025 года. Есть ли необходимость и дальше предоставлять операторам эти льготы? Что они сделали? Как они использовали эти средства», — задался председатель сената вопросом.

По его мнению, инвестиции «в цифру» не оправдались, так как не дали положительного эффекта для развития экономики.

«Вот посмотрим, увеличились ли благодаря цифровизации инвестиции? Базово, по стране мы видим, что уровень инвестиций падает. Экономический рост мы обеспечили 6% — задачу, поставленную президентом? Пока нет. Сократили, оптимизировали социальные расходы? Нет, они также растут. Обеспечили качественный интернет населению? Нет, не обеспечили», –отметил глава сената.

В ответ глава Минцифры Жаслан Мадиев, заявил, что министерство «активно работает и с акиматами, и с мобильными операторами», побуждая их разрабатывать проектно-сметную документацию на монтаж антенн сотовой связи вдоль республиканских дорог.

«Со следующего года начнется активное строительство антенно-мачтовых сооружений уже для установки базовых станций, подведение электроэнергии, оптоволокна. Параллельно ведем переговоры с частным инвестором, чтобы они сами вкладывались в установку сооружений, и на арендной основе предоставляли мобильным операторам установку базовых станций», — сказал Жаслан Мадиев.

Министр также пообещал, что 90% сельских населенных пунктов будет покрыто оптоволокном и примерно 10% — спутниковым интернетом.