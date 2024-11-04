Counter-Strike и GTA запретили в Таджикистане

В них содержатся сцены насилия, жестокости, убийств и грабежей.

Власти Таджикистана сообщили о запрете компьютерных игр Counter-Strike и Grand Theft Auto, поскольку в них содержатся сцены насилия, жестокости, убийств и грабежей. Власти опасаются, что игры могут негативно влиять на подростков, провоцируя агрессивное поведение, передает Liter.kz.

МВД объявило, что владельцы компьютерных клубов должны прекратить распространение вышеуказанных игр. Представители ведомства объяснили это борьбой с аморальным и насильственным контентом. Чтобы обеспечить соблюдение запрета, полиция намерена проводить регулярные проверки в интернет-кафе.

Помимо игр под запрет также попали видеоролики, содержащие аморальный и насильственный характер. На какие еще тайтлы распространяется соответствующее ограничение, не уточняется.