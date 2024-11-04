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    Counter-Strike и GTA запретили в Таджикистане

    В них содержатся сцены насилия, жестокости, убийств и грабежей.

    4 ноября 2024 07:06, Profit.kz
    Рубрики: Соседи

    Власти Таджикистана сообщили о запрете компьютерных игр Counter-Strike и Grand Theft Auto, поскольку в них содержатся сцены насилия, жестокости, убийств и грабежей. Власти опасаются, что игры могут негативно влиять на подростков, провоцируя агрессивное поведение, передает Liter.kz.

    МВД объявило, что владельцы компьютерных клубов должны прекратить распространение вышеуказанных игр. Представители ведомства объяснили это борьбой с аморальным и насильственным контентом. Чтобы обеспечить соблюдение запрета, полиция намерена проводить регулярные проверки в интернет-кафе.

    Помимо игр под запрет также попали видеоролики, содержащие аморальный и насильственный характер. На какие еще тайтлы распространяется соответствующее ограничение, не уточняется.

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