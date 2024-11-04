Глава МЦРИАП прокомментировал открытие офиса Telegram в Астане

Уже выделен конкретный сотрудник, который отвечает за модерацию контента.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев рассказал, что делается ведомством для усиления борьбы с мошенничеством посредством социальных сетей. Он отметил, что МЦРИАП наладило сотрудничество с такими компаниями, как Telegram и Meta, передает Zakon.kz.

«Сегодня по Telegram мы занимаемся открытием офиса, регистрируем офис на базе МФЦА, и в Astana Hub уже будет представлен офис. Уже выделено конкретное лицо, которое отвечает за модерацию контента. Если есть нарушения нашего законодательства, призыв к насилию, сообщения, связанные с наркотрафиком, то компания сейчас довольно оперативно рассматривает наши просьбы и помогает с блокировкой и удалением каналов», — пояснил министр.

Meta, по его данным, благодаря своей технологии на базе искусственного интеллекта удалила 1,2 млрд аккаунтов в WhatsApp без обращений с жалобами от самих пользователей.