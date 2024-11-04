Казахстан одобрил соглашение с Россией о совместном использовании 7-й зоны всемирной нумерации

Соглашение заключается на неопределенный срок.

Принято постановление правительства РК от 26 октября 2024 года «О подписании Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации». Ресурс нумерации из общего резерва закрепляется за каждой из сторон посредством заключения сторонами отдельного соглашения, передает Zakon.kz.

Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев объяснил, почему Казахстан отказался от собственного телефонного кода.

«Мы „семерку“ делим, да, это так, но в рамках этой семерки у нас есть дополнительная нумерация, которая принадлежит только Казахстану. Это +77, +76, +75. Мы планируем сейчас договориться по дополнительному +70. Как потребитель различных социальных платформ, приложений, банковских приложений, банковских счетов, я считаю, что было бы достаточно неудобно перебивать и в телефонной книге, и в приложениях новые номера. Я считаю, что граждане разделят эту позицию. Экспертное сообщество также выразило мнение, что в этой идее ничего хорошего нет, что переход на новые номера, на новый код будет очень неудобен, это будет влечь за собой соответствующие расходы и так далее. С точки зрения стоимости — дорого и так далее, это все теоретические рассуждения. Невозможно, думаю, посчитать в точности, какая конкретно сумма выйдет в связи с переходом», — добавил глава МЦРИАП.

Напомним, 14 марта 2023 года экс-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявил о возможном изменении телефонного кода Казахстана. 14 июня 2024 года сообщалось, что Казахстан и Россия и дальше планируют использовать единый цифровой телефонный код +7. 31 октября 2024 года принято постановление правительства РК «О подписании Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации».