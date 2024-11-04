Защиту медицинских данных казахстанцев хотят усилить в Казахстане

В Минздраве подготовили изменения в минимальные требования к медицинским информационным системам.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев рассказал, когда медицинские данные казахстанцев будут защищены так же, как и персональные, Он анонсировал поправки в законодательство, передает Zakon.kz.

«Мы будем предлагать соответствующие поправки, чтобы в критических базах данных, которые имеют от миллиона и выше пользователей, использовали те принципы кибербезопасности, которые мы по закону внедрили. Речь идет о контроле доступа к персональным данным. Это и биометрический доступ, чтобы пользователь, по которому персональные данные предоставляется, подтверждал через SMS. Мы это тоже будем законодательно применять к таким именно частным игрокам, которые владеют большими базами персональных данных», — пояснил глава МЦРИАП.

В планах также ввести понятия «администратор» и «суперадминистратор».

23 октября 2024 года сообщалось, что в Минздраве подготовили изменения в минимальные требования к медицинским информационным системам. Поправки позволят уведомлять пациентов о доступе, обработке персональных данных в МИС путем направления информации в кабинет пользователя на веб-портале электронного правительства или на их абонентский номер сотовой связи в виде короткого текстового сообщения.