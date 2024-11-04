Почему сложно создать суперкомпьютер в Казахстане, рассказал глава МЦРИАП

Казахстан активно работает над созданием суперкомпьютерных мощностей.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев заявил, что создание суперкомпьютера — задача не простая. Жаслан Мадиев отметил, что технология по созданию суперкомпьютера — сложная, передает Zakon.kz.

«Получить ее не так легко. Экспортный режим, особенно в США, стал более жестким, и для некоторых стран требуется получение экспортной лицензии на покупку таких чипов. Казахстан входит в эту категорию, поэтому ведутся переговоры, и мы активно занимаемся этим вопросом», — пояснил министр.

По его словам, технологии актуальны, и их можно использовать во всех отраслях экономики.

«Потребности будут только увеличиваться, поэтому мы активно работаем над созданием суперкомпьютерных мощностей, ведем переговоры с различными компаниями, привлекаем частный сектор и помогаем в финансировании для строительства дата-центров и расширения вычислительных мощностей», — резюмировал глава МЦРИАП.