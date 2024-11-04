Starlink не будет работать в РК, если к 2026 году не построит наземную станцию

Перспективы внедрения интернета от Илона Маска оценил в кулуарах cената.

Жаслан Мадиев напомнил, что сегодня Starlink работает в Казахстане в рамках пилотного проекта — доступ к сети получило более 1800 сельских школ. Он продлится до 1 января 2026 года, передает Zakon.kz.

«Если Starlink к этому времени не построит наземную станцию, то, скорее всего, он здесь официально работать не будет. С КНБ идут обсуждения по вопросам нацбезопасности, чтобы Starlink за пределами пилотного режима работал. У нас есть соответствующее требование по наземной станции, по станции сопряжения, по строительству. Поэтому пока эти переговоры ведутся, они не завершены», — отметил министр.

Глава МЦРИАП подчеркнул, что на коммерческой основе по закону запрещено продавать и предлагать терминалы Starlink.

Отмечается, что министерство параллельно работает над привлечением аналогичных проектов, таких как Amazon Kuiper, OneWeb.