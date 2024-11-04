Когда дороги и села в Казахстане покроют интернетом?

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев рассказал, что будет сделано для обеспечения интернетом дорог и сел страны.

Жаслан Мадиев отметил, что ведется работа с акиматами на местах и мобильными операторами. Акиматы разрабатывают проектно-сметную документацию, подняли вопрос по республиканским дорогам, по дорогам областного значения, передает Zakon.kz.

«ПСД прорабатываются, их где-то более 400. Почти все уже завершены. Пара областей на подходе. Более 50 из 400 экспертиз получили. Со следующего года начнется активное строительство антенно-мачтовых сооружений уже для установки базовых станций, подводка электроэнергии, оптоволокна. Дороги будут покрыты, требуется более 400 антенно-мачтовых сооружений», — сообщил министр.

Путем этой программы планируется покрыть оптоволокном 90% сельских населенных пунктов и примерно 10% — спутниковым интернетом.