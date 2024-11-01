Прямой эфир: PROFIT Security Day 2024

Трансляция с конференции об информационной безопасности в Казахстане.

1 ноября в Алматы проходит конференция PROFIT Security Day 2024, где обсуждается тема информационной безопасности.

Мы приготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

8:30 — Регистрация, приветственный кофе.

9:20 — Открытие конференции.

9:30 — CISO против ИИ. Константин Аушев, партнер и руководитель технологической практики, KPMG в Казахстане и Центральной Азии.

9:50 — Информационная безопасность сегодня. Панельная дискуссия.

10:50 — Путь от stand-alone до Check Point Maestro. Антон Игнатченко, начальник отдела сетевого администрирования, Технодом.

11:10 — Применение решений InfoDiode для физической изоляции критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры РК, Вячеслав Половинко, руководитель направления собственных продуктов, АМТ-ГРУП.

11:30 — Перерыв.

12:00 — Компания «Код безопасности» как один из ключевых игроков на рынке ИБ в СНГ. Александр Ерошенко, старший менеджер по развитию бизнеса, Код безопасности.

12:20 — Современная кибербезопасность: быть или не быть? Юрий Дорофеев, руководитель Управления проектирования и разработки сервисов, Казтелепорт.

12:40 — ARISTA: Эволюция микросегментации для сетей с нулевым доверием. Максим Деркач, Security Architect, Headtechnology.

13:00 — Обеденный перерыв.

13:50 — Розыгрыш призов.

14:00 — Управление рисками и эффективностью ИБ. Владислав Иванов, руководитель отдела ИБ департамента, Health & Nutrition.

14:20 — Случай на фабрике №6, или как «перевернуть» обмен данными на производстве за 1 день. Андрей Кузнецов, специалист по продвижению продукта, ООО «АйТи Бастион».

14:40 — Добавим огонька! Андрей Поцелуев, директор ТОО «ЛинкМастер Казахстан».

15:00 — Обзор современных решений Cisco Security. Руслан Шаймарданов, эксперт по Cisco, Figura IT.

15:20 — Киберзащита под ключ: от обнаружения до реагирования. Ринат Хасанов, старший архитектор продуктов информационной безопасности, Beeline Business.

15:40 — Перерыв.

16:10 — О чем не говорит Supply-chain Levels for Software Artifacts? Алексей Федулаев, Cloud Native Security Team Lead, МТС Web Services.

16:30 — Обеспечение ИБ в КВОИКИ: анализ инцидента и действия. Алмас Исаков, руководитель Национальной службы реагирования на компьютерные инциденты.

16:50 — Защита без иллюзий. Евгений Гончаров, независимый эксперт.

17:10 — Роль CISO для бизнеса. Давид Мамедов, начальник управления ИБ, ТОО «KAZ Minerals».

17:30 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.