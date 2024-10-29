Объем транзакций CBDC достигнет 7,8 млрд к 2031 году

Рост на 2430% будет обусловлен стремлением центральных банков защитить денежный суверенитет в условиях доминирования карточных платежных систем и растущей популярности стейблкоинов.

К 2031 году количество глобальных платежей, совершенных с использованием CBDC (цифровых валют центрального банка), достигнет 7,8 млрд по сравнению с 307,1 млн в 2024 году. Такие данные приводит Juniper Research. Этот рост на 2430% будет обусловлен стремлением центральных банков защитить денежный суверенитет в условиях доминирования карточных платежных систем и растущей популярности стейблкоинов. Совместные проекты, такие как mBridge и Project Icebreaker, направленные на объединение национальных CBDC, позволят странам меньше зависеть от устоявшихся платежных путей.

Исследование прогнозирует, что благодаря использованию CBDC и стейблкоинов трансграничные платежи сэкономят 45 миллиардов долларов к 2031 году. Отправители денежных переводов и глобальные компании в настоящее время обременены высокими комиссиями и ограниченной прозрачностью. CBDC и стейблкоины упрощают переводы, обходя дорогостоящих посредников и позволяя осуществлять прямые транзакции в децентрализованных или контролируемых центральным банком сетях.

Автор исследования Лориен Картер комментирует: «Новые платежные технологии, такие как CBDC и стейблкоины, упростят международные платежи. Эти инновационные технологии помогут развить цифровую экономику и повысить глобальную финансовую инклюзивность, снизив зависимость от доллара США для международных расчетов».

В исследовании подчеркивается, что для полного раскрытия трансграничного роста необходима совместимость между различными CBDC. Поставщики CBDC должны участвовать в проектах, инициированных такими глобальными организациями, как BIS, что позволит им тестировать свою инфраструктуру и вносить вклад в разработку многосторонних стандартов взаимодействия. Без такого сотрудничества экосистема CBDC рискует подвергнуться фрагментации, что приведет к появлению «цифровых островов», не способных реализовать эффективность трансграничных платежей.