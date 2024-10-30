Глобальный доход от спутникового Интернета вещей удвоится с 2024 по 2027 год

Сетевые архитектуры, возникающие в результате интеграции наземных и спутниковых сетей, создадут новые векторы атак и возможности для мошенничества.

Общий глобальный доход от спутникового Интернета вещей вырастет с 2,9 млрд долларов в 2024 году до 5,8 млрд долларов в 2027 году. Этот существенный рост объясняется растущей потребностью в подключении к Интернету вещей в удаленных местах и ​​районах, которые не могут быть легко обслужены традиционными наземными сетями, в таких сегментах, как горнодобывающая промышленность и морская промышленность. Такие данные приводит Juniper Research.

В отчете безопасность спутниковых сетей обозначена как ключевая проблема, которую должны решать поставщики услуг. В нем прогнозируется, что сетевые архитектуры, возникающие в результате интеграции наземных и спутниковых сетей, создадут новые векторы атак и возможности для мошеннических схем. Чтобы реализовать все преимущества спутникового Интернета вещей, MNO (операторы мобильных сетей) и SNO (операторы спутниковых сетей) должны инвестировать в надежные решения по кибербезопасности, которые защищают сетевой трафик при передаче между спутниковыми и наземными технологиями. Спутниковая связь добавляет еще один уровень сложности к решениям IoT с более широко распространенными точками доступа для защиты, что приводит к повышению уязвимости владельцев сетей.

Аналитики прогнозируют, что правительство и оборона станут рыночной вертикалью, генерирующей наибольший доход от спутникового Интернета вещей в мире к 2030 году — на них придется более 20% дохода.

Автор исследования Мишель Джойнсон заявила: «Поставщикам услуг необходимо внедрить кибербезопасность на всех уровнях своих сетей, чтобы защитить высокочувствительный трафик, связанный с правительством и обороной. Реинвестирование этого дохода в передовые решения сетевой безопасности, такие как QKD (квантовое распределение ключей), имеет важное значение для привлечения ключевой вертикали, которая, как ожидается, потратит 3,5 миллиарда долларов в течение следующих трех лет».