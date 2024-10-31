За десять лет количество безналичных транзакций в Казахстане выросло в 120 раз

Безналичные операции ежедневно проводятся в среднем на 421, 9 миллиарда тг.

В месяц один казахстанец совершает 52 транзакции на 738 тысяч тенге (1,5 тыс. долларов) в среднем. И только одна из них приходится на снятие наличных, остальные — это платежи через терминалы, QR, интернет-банкинги и переводы. Такие данные привел заместитель начальника управления политики платежных систем департамента платежных систем Нацбанка Казахстана Арлен Молдабеков. По данным Нацбанка, на долю межбанковского клиринга и электронных платежей в совокупности приходится 89% всего безналичного оборота Казахстана. По итогам 8 месяцев 2024 года эта сумма составила 962,7 триллиона тенге (1,9 трлн долларов), передает Sputnik.

На рынке представлены частные платежные системы. Это шесть карточных платежных систем и восемь систем международных денежных переводов, на долю которых приходится 11% от всего безналичного трафика страны. В стране 22 банка, Казпочта и 130 платежных организаций, лицензируемых Нацбанком, оказывают платежные услуги.

«За первые полгода 2024 года объем безналичных платежей превысил показатели 2020 года и составил 67%. Объем безналичных платежей и переводов денег в 15 раз превысил показатели ВВП страны», — сказал Арлен Молдабеков на форуме Digital Kazakhstan в Алматы.

По итогам 2023 года объем безналичных платежей в розничном секторе вырос в 47 раз по сравнению с 2017 годом. При этом количество POS-терминалов, установленных у предпринимателей с 2017 года, увеличилось в десять раз.

«В среднем в день населением проводится безналичных операций на сумму 421,9 млрд тенге — рост в 62 раза по сравнению с показателями 2017 года. Больше половины из них — через интернет и мобильный банкинг», — сказал Молдабеков.

80% всех безналичных платежей в стране — это интернет и мобильный банкинг, тогда как идет значительное снижение доли POS-терминалов и устройств самообслуживания.

«Один казахстанец совершает в месяц 52 транзакции на сумму 738 тысяч тенге», — констатировал представитель Нацбанка. Еще 13 платежей приходится на QR, 10 платежей на pos-терминалы и всего одна транзакция на снятие наличных денег. На один из популярных сервисов p2p переводы приходится 22 транзакции.

Представитель Нацбанка отметил, что эта статистика отражает будни казахстанцев и их привычки. Если в 2014 году 73% операций приходилось на снятие наличных, то в 2024-м этот показатель кардинально изменился. Теперь 98% всех карточных транзакций приходится на безналичные способы оплаты. В среднем на душу населения количество безналичных транзакций за 10 лет выросло в 120 раз — с 57,6 тыс. до 7 млн тенге (от 117 до 14,2 тыс. долларов).