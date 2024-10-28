Почему стоит приобрести физический сервер для офиса?

Желательно сразу выбирать устройство с показателями чуть выше необходимых.

Практически все представители среднего бизнеса с ростом компании сталкиваются с необходимостью запуска индивидуального сервера для обеспечения работы в IT-секторе. Он необходим для синхронизации электронного документооборота, подключения корпоративной почты и других видов связи, предоставления доступа сотрудникам к базе данных и выполнения других операций.

В этом случае оптимальным вариантом будет купить физический сервер , а не арендовать его у компаний провайдеров. Приобрести такое аппаратное обеспечение вы можете в интернет-магазине ITmag. При этом важно грамотно подойти к выбору подходящего устройства.

Выбор сервера для офиса

Для представителей малого и среднего бизнеса на рынке существует немало вариантов аппаратного обеспечения начального уровня, которое характеризуется приемлемым уровнем производительности, и достаточной вместимостью для хранения данных.

С ростом объемов компании возрастут и потребности, в плане технических характеристик сервера. Не все серверные компьютеры поддаются эффективному апгрейду, поэтому желательно сразу выбирать устройство с показателями чуть выше необходимых.

Оптимальным вариантом будет выбор башенного сервера. Внешне он схож с системным блоком и обладает рядом эксплуатационных преимуществ:

стоит относительно недорого;

прост в обслуживании и эксплуатации;

занимает мало места;

не требует особых условий для установки.

Конструкция таких аппаратов также достаточно проста. В них установлен процессор, жесткие диски или SSD накопители (в современных моделях), оперативная память и блок питания. Операционка у таких файл-серверов будет отличаться от компьютерной.

Плюсы и минусы физических серверов

Если говорить о плюсах физических серверных машин перед виртуальными, стоит сказать о более высокой мощности аппаратов. Также все устройство находится в распоряжении компании, что позволяет использовать его по своему усмотрению, а также модернизировать в случае необходимости. Вдобавок, вы не будете зависеть от компании арендодателя, которая может закрыться, потерять данные или резко увеличить тарифы.

Из минусов стоит отметить высокую стоимость, хотя со временем вы покроете все затраты за счет отсутствия необходимости платить аренду за пользование базой данных.

Как видите, преимуществ больше и они значительно весомее. Что касается выбора сервера, в этом вам помогут менеджеры на сайте itmag.kz.