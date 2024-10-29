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В 10 раз выросли безналичные транзакции казахстанцев за последние 5 лет

    Казахстанцы смогут предъявлять электронные документы в аэропортах и на вокзалах

    Поправка вносится в рамках недопущения истребования справок и документов в бумажном виде, которые ранее были сокращены или переданы в цифровой формат.

    29 октября 2024 15:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Министерство транспорта подготовило изменения в Правила и требования к проведению досмотра пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа. В частности, в правила добавлено, что работники досмотра в аэропортах и вокзалах будут проверять помимо бумажных документов электронный документ либо из сервиса цифровых документов, передает Zakon.kz.

    Как поясняется, указанная поправка вносится в рамках недопущения истребования справок и документов в бумажном виде, которые ранее были сокращены или переданы в цифровой формат.

    «Принятие проекта приказа позволит пассажирам, посещающим объекты транспортной инфраструктуры, при установлении личности предъявлять электронный документ из сервиса цифровых документов», — говорится в обосновании.

    Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 11 ноября.

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