Столичным школьникам запретят проносить на уроки смартфоны

Для этого выделят специальные ячейки в школах.

Нововведения затронут более 25 учебных заведений в Астане. Как сообщили в пресс-службе управления образования, такой проект под названием «Школа без смартфона» будет действовать в следующих образовательных учреждениях: № 1, 4, 7, 8, 17, 18, 25, 28, 29, 32, 34, 43, 46, 48, 52, 58, 70, 73, 76, 77, 87, 93, 103, 103, 108. С каждым годом список школ по проекту будет расширяться, передает Liter.kz.

Перед первым занятием школьники будут оставлять свои гаджеты в специальных ячейках. При этом ими можно будет воспользоваться на перемене.

По мнению сотрудников ведомства, такая мера положительно скажется на мышлении и психологическом здоровье учащихся.