Все камеры выводят на единую платформу.

45 тысяч видеокамер подключили к Единой системе видеомониторинга в Алматы. Таким образом, все камеры постепенно переведут на одну платформу - в Алматы их более 155 тысяч. Операторы Единой системы - управление цифровизации и проектный офис акимата Алматы, передает Sputnik.

«Главной задачей проекта является объединение всех городских камер видеонаблюдения на одной платформе для формирования видеоаналитики в режиме реального времени и многоразового использования получаемых видеопотоков под разные задачи. Видеоаналитика формируется на основе распознавания дыма, огня, оставленных предметов, экстренных событий природного и техногенного характера, распознавания одежды, пола и лиц и так далее», - пояснили в акимате.

Сейчас ведется работа по выводу видеопотоков с 603 государственных и 906 частных объектов в единую систему. Дополнительно установили 300 аппаратно-программных комплексов интеллектуальной системы безопасности «Сергек».

Работу камер, состоящих на балансе полиции Алматы, контролируют подрядные организации. Остальные госструктуры и частные организации должны сами отвечать за исправность и состояние систем видеонаблюдения.

На данный момент в Алматы функционирует 1641 комплекс «Сергек», состоящий из 9034 видеокамер. Всего по официальным данным в Казахстане более 1,3 миллиона камер.