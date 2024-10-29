Онлайн-кредиты с 1 января можно будет брать только через биометрию

Чтобы получить онлайн-кредит, казахстанцам потребуется пройти биометрическую идентификацию и подтвердить займ электронной подписью.

Вал мошеннических афер, накрывший Казахстан, побудил депутатов парламента обратиться к национальному регулятору с требованием запретить онлайн-кредитование. Отвечая на официальный запрос депутатов, председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что торопиться не надо. Сулейменов напомнил, что в стране уже действует ряд мер, которые направлены на борьбу с мошенничеством в финансовом секторе. И до тех пор, пока не ясна их эффективность, вводить полный запрет на онлайн-кредитование — преждевременно. Новый запрет может снизить доступность финансовых услуг и для граждан, и для бизнеса, передает Sputnik.

Глава Нацбанка указал, что в Казахстане создан антифрод-центр, введены ограничения на выдачу займов и микрокредитов онлайн без биометрической верификации, установлена обязанность банков информировать клиентов о поступлениях на их счета и возможных рисках при переводах на третьи лица.

Безопасность мобильных приложений банков также была усилена, и гражданам Казахстана предложена возможность добровольно отказаться от получения кредитов. С 1 января 2025 года будет введено требование одновременного использования биометрической идентификации и электронной подписи при оформлении онлайн-микрозаймов. При возникновении риска МФО необходимо будет идентифицировать, кому принадлежит банковский счет или платежная карта, прежде чем переводить деньги клиенту.

«Для МФО до перевода денег клиенту требуется идентифицировать принадлежность ему банковского счета или платежной карты», — добавил Сулейменов.

Таким образом, глава Нацбанка считает, что нужно выждать какое-то время и убедиться в действенности уже принятых законодательных ограничений.

«Учитывая принимаемые меры по ужесточению процедур выдачи онлайн-кредитов, а также необходимость наработки практики по новым законодательным нормам, полагаем, что введение полного запрета является преждевременным и может негативно сказаться на доступности финуслуг для граждан и бизнеса», — отметил Тимур Сулейменов.