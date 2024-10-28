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    Получить жилищные сертификаты можно на портале eGov

    Жилищные сертификаты для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам выдаются семьям, нуждающимся в жилье и имеющим недостаточный уровень дохода.

    28 октября 2024 10:03, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Соответствующая онлайн-услуга на получение сертификата стала доступна на портале электронного правительства eGov. Сертификат выдается при условии приобретения жилья по ипотечной программе, утвержденной Национальным банком РК или государственной программе жилищного строительства. Размер и перечень категорий получателей жилищных сертификатов определяется местными исполнительными органами.

    Жилищный сертификат предоставляется как социальная помощь при следующих условиях:

    — у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи (супруг и несовершеннолетние дети) средний доход за последние 6 месяцев не превышает установленный предел от трудовой и/или предпринимательской деятельности;
    — средний доход не учитывает пенсионные отчисления, индивидуальный подоходный налог и другие обязательные отчисления;
    — в рассмотрение включаются дети, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях до 23 лет.

    Чтобы получить жилищный сертификат онлайн пользователю необходимо:

    — авторизоваться на портале eGov.kz и перейдите в раздел «Недвижимость — Жилищные отношения»;
    — выбрать из перечня «Выдача жилищных сертификатов» и заполните необходимые поля;
    — подписать заявку с помощью ЭЦП;
    — ознакомиться с результатом услуги в Личном кабинете Kezekte.kz.

    Новая услуга реализована при сотрудничестве Министерства промышленности и строительства, Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО «Национальные информационные технологии».

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