Получить жилищные сертификаты можно на портале eGov

Жилищные сертификаты для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам выдаются семьям, нуждающимся в жилье и имеющим недостаточный уровень дохода.

Соответствующая онлайн-услуга на получение сертификата стала доступна на портале электронного правительства eGov. Сертификат выдается при условии приобретения жилья по ипотечной программе, утвержденной Национальным банком РК или государственной программе жилищного строительства. Размер и перечень категорий получателей жилищных сертификатов определяется местными исполнительными органами.

Жилищный сертификат предоставляется как социальная помощь при следующих условиях:

— у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи (супруг и несовершеннолетние дети) средний доход за последние 6 месяцев не превышает установленный предел от трудовой и/или предпринимательской деятельности;

— средний доход не учитывает пенсионные отчисления, индивидуальный подоходный налог и другие обязательные отчисления;

— в рассмотрение включаются дети, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях до 23 лет.

Чтобы получить жилищный сертификат онлайн пользователю необходимо:

— авторизоваться на портале eGov.kz и перейдите в раздел «Недвижимость — Жилищные отношения»;

— выбрать из перечня «Выдача жилищных сертификатов» и заполните необходимые поля;

— подписать заявку с помощью ЭЦП;

— ознакомиться с результатом услуги в Личном кабинете Kezekte.kz.

Новая услуга реализована при сотрудничестве Министерства промышленности и строительства, Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО «Национальные информационные технологии».