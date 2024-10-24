В Алматы пройдет шоу дронов

В честь Дня Республики в небо взлетит более 500 квадрокоптеров.

Шоу дронов покажут в Алматы в рамках празднования Дня Республики. Оно пройдет 25 октября в 21:00 на площади Абая, перед Дворцом Республики (проспект Достык, 56) и в 21:30 на площади Астана. Шоу будет длиться около 20 минут, в течение которых небо над Алматы преобразится в настоящий световой спектакль, передает Liter.kz.

«Организаторы шоу дронов подготовили уникальную программу, в которой более 500 дронов синхронно взмывают в небо и создают визуальные 3D-образы, символизирующие элементы национальной культуры и важные моменты в истории страны. Световые инсталляции будут сопровождаться музыкальными произведениями, подчеркивая дух национального единства и гордости», — сообщает акимат Алматы.

Использование дронов вместо традиционного фейерверка не только создаст уникальные визуальные эффекты, но и снизит воздействие на окружающую среду. Шоу организовано с соблюдением всех мер безопасности.

Кроме того, 25 октября в 20:00 на телебашне «Кок-Тобе» включат праздничную архитектурную подсветку.