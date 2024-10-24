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    В Казахстане утвердили тарифы на аренду мест для размещения оборудования сотовых операторов

    Приказ вводится в действие со 2 ноября 2024 года.

    24 октября 2024 10:46, Profit.kz
    Рубрики: Связь

    МЦРИАП приказом от 18 октября 2024 года утвердило предельные тарифы на имущественный наем (аренду) мест для размещения средств связи, а также опор воздушных линий электропередачи для проведения волоконно-оптических линий связи, передает Zakon.kz.

    При утверждении предельных тарифов на имущественный наем (аренду) мест для размещения средств связи, а также опор воздушных линий электропередачи для проведения волоконно-оптических линий связи применяются следующие расчеты.

    для размещения базовых станций операторов сотовой связи:

    — в городах республиканского значения — не более 15 МРП в месяц (55 380 тенге в 2024 году) для одного оператора сотовой связи;
    — в городах областного значения — не более 10 МРП в месяц (36 920 тенге)для одного оператора сотовой связи;
    — в районных центрах и сельских населенных пунктах — не более 5 МРП в месяц (18 460 тенге) для одного оператора сотовой связи;

    для размещения активного оборудования (коммутаторы доступа):

    — в городах республиканского и областного значения — не более 1 МРП (3692 тенге) показателя за 1 квадратный метр в месяц для одного оператора связи;
    — в районных центрах и сельских населенных пунктах — не более 0,5 МРП (1846 тенге) за 1 квадратный метр в месяц для одного оператора связи;
    — для операторов связи, использующих технологию проведения волоконно-оптической линии связи до абонента — на безвозмездной основе;

    для расчета предельных тарифов на опоры воздушных линий электропередачи для проведения волоконно-оптических линий связи:

    — в городах республиканского и областного значения — не более 0,05 МРП (184,6 тенге) за одну опору в месяц;
    — в районных центрах и сельских населенных пунктах — не более 0,02 МРП (73,84 тенге) за одну опору в месяц;
    — за пределами населенных пунктов — не более 0,02 МРП за одну опору в месяц.

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