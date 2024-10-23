В Казахстане продлят сроки пилота по использованию биометрии в системе ЭСФ

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 5 ноября.

Комитет госдоходов подготовил изменения в Правила и сроки реализации пилотного проекта по использованию средств биометрической идентификации в информационной системе электронных счетов-фактур. В частности, продляется срок реализации пилота. Так, говорится, что пилотный проект реализуется с 31 марта 2023 года по 31 декабря 2025 года. Ранее срок реализации устанавливался до 31 декабря 2024 года, передает Zakon.kz.

Как пояснили в КГД, продление пилотного проекта позволит продолжить работу по своевременному выявлению неблагонадежных налогоплательщиков и лиц, непричастных к финансово-хозяйственной деятельности компаний, посредством информационной системы электронных счетов-фактур.

Указывается, что биометрическая идентификация проводится только один раз в день без ограничения количества выписки электронных счетов-фактур. При этом общее количество проведений биометрической идентификации не должно превышать трех раз в течение календарного месяца, без ограничения количества выписки электронных счетов-фактур в таком месяце. Ранее говорилось, что количество проведений биометрической идентификации не должно превышать семи раз в течение месяца.