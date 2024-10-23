Казахстан и ЕЭК укрепляют сотрудничество в сфере таможенной цифровизации и контроля

Важным пунктом стала модернизация пунктов пропуска.

Казахстан и Евразийская экономическая комиссия укрепляют сотрудничество в сфере таможенной цифровизации и контроля. Об этом на встрече говорили вице-министр финансов Казахстана Биржанов и министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Давыдов, передает Sputnik.

Они обсудили основные направления таможенного сотрудничества в рамках ЕАЭС. Это:

— модернизация пунктов пропуска;

— цифровизация таможенных процедур;

— применение навигационных пломб;

— определение таможенной стоимости товаров;

— принятие мер контроля органами государственных доходов.

Также стороны подтвердили готовность в обмене опытом и наилучшими практиками в сфере цифровизации таможенного и налогового администрирования, договорились о необходимости наращивать текущий потенциал взаимоотношений в рамках ЕАЭС и на постоянной основе проводить совместные встречи и консультации.