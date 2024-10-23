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    Казахстан и ЕЭК укрепляют сотрудничество в сфере таможенной цифровизации и контроля

    Важным пунктом стала модернизация пунктов пропуска.

    23 октября 2024 09:08, Profit.kz
    Рубрики: Общество, Соседи

    Казахстан и Евразийская экономическая комиссия укрепляют сотрудничество в сфере таможенной цифровизации и контроля. Об этом на встрече говорили вице-министр финансов Казахстана Биржанов и министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Давыдов, передает Sputnik.

    Они обсудили основные направления таможенного сотрудничества в рамках ЕАЭС. Это:

    — модернизация пунктов пропуска;
    — цифровизация таможенных процедур;
    — применение навигационных пломб;
    — определение таможенной стоимости товаров;
    — принятие мер контроля органами государственных доходов.

    Также стороны подтвердили готовность в обмене опытом и наилучшими практиками в сфере цифровизации таможенного и налогового администрирования, договорились о необходимости наращивать текущий потенциал взаимоотношений в рамках ЕАЭС и на постоянной основе проводить совместные встречи и консультации.

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