От школьного проекта до прорыва в агротехе: как астанинские старшеклассницы создали робота будущего

Сегодня технологии развиваются так быстро, что даже школьники могут создавать проекты, решающие серьезные проблемы.

Ученица 10 класса астанинского лицея «Білім-Инновация» Камилла Кишкашбаева тому пример. Ее путь начался с простого интереса к инженерии и привел к победе на престижном конкурсе стартапов Solve for Tomorrow от Samsung Electronics. Более того, разработкой ее команды заинтересовались министерства и отечественные фермеры.

Первые шаги в робототехнике и первые сложности

Робототехникой Камилла заинтересовалась буквально год назад. Увидев, какие проекты создают ее сверстники, старшеклассница решила тоже принять участие в конкурсе стартапов. Отобравшись в полуфинал, она со своими напарницами Арай Жиенбай и Айзере Муханбай решила создать агроробота.

На основе искусственного интеллекта робот должен был выявлять «вредителей» и при помощи гербицидов адресно и эффективно уничтожать их. Проекту пришлось претерпеть множество изменений: начав с идеи использовать CO2-лазеры, команда быстро перешла к более подходящим для агротеха решениям, таким как электромагнитные клапаны.

От аутсайдеров до лидеров

Во время полуфинала команда Камиллы была далеко не фаворитом — они занимали почти предпоследнее место по баллам. Менторские сессии помогли им взглянуть на проект с другой стороны — не только как на техническую задачу, но и с позиции бизнеса. По итогу из более чем 600 команд они попали в десятку финалистов.

Финал — это всегда нервное напряжение, и в случае Камиллы и ее команды оно достигло пика за полчаса до презентации проекта. В самый неподходящий момент сгорели платы и драйвера, оставив девушек практически без функционирующего робота. Но зная все особенности своего проекта, команда смогла быстро восстановить все и успешно продемонстрировать разработку перед судьями.

По итогам финального этапа разработку Камиллы и ее сокомандниц признали лучшей. Им присудили первое место и денежный грант в размере 4 млн тенге. А робот стал символом их упорства и победы.

Конкуренция и опыт: уроки Solve for Tomorrow

Solve for Tomorrow дал команде возможность протестировать робота и понять, что еще можно улучшить. Также школьницы осознали, насколько важно не просто создавать продукт, но и понимать, нужен ли он на рынке. Призовые с конкурса девушки планируют использовать для создания новой, улучшенной модели робота.

Камилла уверена, что с этим проектом они смогут достичь еще больших высот. Уже состоялись деловые встречи с представителями Министерства экологии и образования Казахстана, а также с экспертами из международных компаний, таких как Egistic, Nuris.

Проект Solve for Tomorrow — фабрика будущих IT-профессионалов. Ежегодно конкурс объединяет тысячи школьников по всему Казахстану. Здесь ученики презентуют свои решения острой социальной проблемы с помощью науки, технологий, инженерного дела и математики (STEM). Социальный проект реализуется в Казахстане уже четвертый год под руководством Samsung Electronics. Партнером выступает частный благотворительный фонд «Аяла». Призовой фонд Solve for Tomorrow составляет более 10 млн тенге. Подробнее о конкурсе можно узнать на официальном сайте Solvefortomorrow.kz.