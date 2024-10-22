Казахстанским студентам упростят подачу документов за границу

В Минюсте уже все готово к внедрению системы.

Вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков в кулуарах XIII Международного форума по вопросам развития системы электронного апостилирования 21 октября рассказал, как планируется упростить процедуру легализации документов казахстанцев за границей. Он подчеркнул, что граждане по-прежнему апостилируют документы на бумаге — приходят в департамент юстиции, показывают свои документы, и им ставят казахстанскую печать, подтверждающую их подлинность, передает Zakon.kz.

«Мы хотим, чтобы все было в eGov, и гражданам не нужно было ходить в департаменты, чтобы документы были легитимные за границей. Основные документы, которые апостилируются через Министерство юстиции, связаны с нотариальными сделками и документами из загса. Ежегодно это около 100 тыс. документов, — рассказал Бекболат Молдабеков. По его словам, со стороны министерства уже все готово. — Мы готовы к внедрению системы, у нас все работает. Как раз тема сегодняшнего совещания заключается в подписании соглашения между странами, чтобы оно начало действовать на практике. Мы выполнили свою „домашнюю работу“ и надеемся, что договоримся с коллегами. Они возьмут какую-то паузу, подготовят свои системы, и мы с ними успешно реализуем эту инициативу».

Вице-министр отметил, что основная цель — сделать так, чтобы цифровые документы, например, такие как свидетельства о рождении или браке, можно было апостилировать и использовать за границей.

«Например, если вы выходите замуж за иностранца, вам не нужно будет ехать в Казахстан за документами. Также это особенно важно для студентов, которые подают документы в зарубежные учебные заведения. Мы хотим, чтобы все это можно было делать через телефон, без посещения посольств и госучреждений», — пояснил представитель ведомства.

К слову, в мероприятии приняли участие представители более 30 стран, включая Китай, США, Южную Корею, Саудовскую Аравию, Индию, Турцию, Польшу и другие.