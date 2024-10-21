«Институт ионосферы» и «Ghalam» стали членами Международной Астронавтической Федерации

IAF создана для развития диалога между учеными всего мира и поддержки международного сотрудничества в области космических исследований и технологий.

ТОО «Институт ионосферы» и ТОО «Ghalam стали полноправными членами Международной Астронавтической Федерации (International Astronautical Federation, IAF). Об этом было объявлено во время церемонии открытия 75 Международного астронавтического конгресса, который прошел 14–18 октября в Италии. В этом году количество участников конгресса составило более 8000 (96 стран).

IAF создана в 1951 году для развития диалога между учеными всего мира и поддержки международного сотрудничества в области космических исследований и технологий. В нее входит более 400 членов, включая все ключевые космические агентства, компании, общества, ассоциации, музеи и институты с шести континентов и из 70 стран.

Присоединение к IAF открывает новые горизонты для ТОО «Ghalam», предоставляя возможность активно участвовать в международных инициативах по освоению космоса и сотрудничать с мировыми лидерами в области космических технологий. Членство в одной из самых авторитетных организаций в мире космонавтики позволит компании расширить доступ к важным ресурсам и партнерским возможностям, что, в свою очередь, укрепит ее позиции на международной арене как разработчика инновационных решений для космической индустрии. За годы своей деятельности компания накопила значительный опыт в разработке спутниковых систем и реализации крупных космических проектов. Вступление в IAF предоставит ТОО «Ghalam» дополнительные возможности для расширения влияния и дальнейшего развития как в Казахстане, так и на мировой арене.

Участие ТОО «Институт ионосферы» в научных программах на космических станциях, таких как ОК «Мир» и МКС, а также разработки в области надежности космической аппаратуры, исследования микрогравитации и влияния космических полетов на человека, являются важным вкладом в глобальные космические исследования. Поэтому вступление учреждения в IAF открывает новые возможности для продвижения научных достижений и разработок на международном уровне. ТОО «Институт ионосферы» — одно из ведущих научно-исследовательских учреждений Казахстана с более чем 60-летней историей в области исследований околоземного космического пространства и применения спутниковых данных для решения народно-хозяйственных задач. Сотрудничество с ведущими организациями, компаниями и авторитетными учеными в области применения космических средств и технологий позволит создать предпосылки для участия научного коллектива Института ионосферы в разработке и реализации глобальных проектов. Вступление ТОО «Институт ионосферы» в IAF укрепит позиции Казахстана как активного участника в международной космической деятельности и может способствовать дальнейшему развитию космических технологий в стране.

«Мы уверены, что это событие станет важной вехой для компаний и всей космической отрасли Казахстана», — отметили в МЦРИАП.