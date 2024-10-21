Connected 2024 объединила более 2000 участников из 27 стран мира

В конференции об осмыслении образа будущего приняли участие ведущие футурологи и эксперты мирового уровня.

Международная конференция «Connected-2024: Осмысление образа будущего», прошедшая в Астане 18–19 октября 2024 года, стала уникальной площадкой, на которой всемирно известные эксперты представили свое видение будущего всего человечества.

С целью анализа ключевых вызовов и возможностей современности конференция объединила глобальных агентов изменений — тех, кто верит в важность продвижения глобальных ценностей, а также осознанное применение знаний и экспертизы. Это люди, общественные движения и организации, деятельность которых ведет к социальным изменениям и влияет на мировосприятие отдельных индивидов.

Согласно уточненным по итогам мероприятия данным, в конференции приняло участие свыше 2000 делегатов из 27 стран мира: США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Испании, Италии, Польши, Хорватии, Финляндии, Болгарии, Эстонии, Грузии, Китая, Южной Кореи, Сингапура, Индонезии, Израиля, Турции, ОАЭ, ЮАР, Непала, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Казахстана.

Генеральный спонсор мероприятия — предприниматель, инвестор и основатель холдинга AITAS Серик Толукпаев — обратил внимание на то, что каждый из нас сейчас проходит стадию неопределенности, потому что мир очень сильно изменился.

«Мир раздирают большие проблемы, конфликты на уровне геополитики, религии, идеологии. Самый важный вопрос, ответ на который мы пытались найти вместе со спикерами — что людям делать со своим эго? И я очень надеюсь, что мы продолжим искать ответ на него и дальше. Как минимум проложим пути поиска.

Наша главная задача — показать миру, что в Казахстане тоже есть сообщество, которое думает о будущем на 20-30 лет вперед. Это очень важная миссия — понять, какой мир придет на смену тому, в котором мы живем сегодня. Я глубоко убежден, что править будущим миром должны именно человеческие ценности. Новому миру в первую очередь нужна гармония», — заявил он.

Серик Жунусов, генеральный директор Aitas Foundation, основатель Connected также подчеркнул: «Мы хотим мировоззренчески подойти к поиску решения актуальных на сегодня мировых проблем. В это удивительное время неопределенности возможна ли глобальная синхронизация общего образа будущего? Природа сама дала нам ключ к ответу. Мы видим это в примерах синхронизации — мерцание светлячков, синхронизированное движение метронома. Они находят ритм, объединяясь в гармонии. В этом скрыта важная истина: глобальные нарративы тоже способны прийти в гармонию».

Конференция Connected не ограничивается одной системой ценностей или знаний, а открыто исследует многогранный мир через призму различных областей — от науки и искусства до философии и социальных наук. Мероприятие прошло в формате Open Mind. Участники конференции имели возможность принимать новые идеи, критически пересматривать свои убеждения и учиться у других.

Как отмечают организаторы, такой подход позволяет видеть взаимосвязи между разными сферами жизни, способствует творческому мышлению и эффективному решению комплексных проблем, а также укрепляет способность к эмпатии и сотрудничеству в многообразном мире.

«Ответственность перед миром, уважение к людям, польза для общества, забота об окружающей среде, инвестиции в образование и развитие будущих поколений — это не только условные концепты, существующие в головах людей. Для нашей оргкоманды — это своего рода часть ДНК. Мы стремимся доказать и показать это как в рамках нашей страны, так и всему миру. Поэтому во время конференции Connected мы ставили своей задачей объединить на одной площадке талантливых мыслителей из разных стран мира», — отметил сооснователь Connected, генеральный продюсер конференции Руслан Жемков.

Одним из хэдлайнеров мероприятия стал Юваль Ной Харари — историк, футуролог, автор бестселлеров о будущем человечества. Среди главных вопросов, адресованных спикеру: чем являются технологии в перспективе видения будущего — добром или злом, инструментом созидания или деструктивной силой. Опасность, по его мнению — в том, что однажды искусственный интеллект сам начнет создавать свои ценности.

Также в числе хэдлайнеров конференции — швейцарский футурист, гуманист, автор книги «Технологии против человека» Герд Леонгард. Леонгард представил участникам презентацию на тему «Люди и машины, человеческий интеллект и искусственный интеллект: Мир к 2030 году». Как отметил спикер, ИИ — это технология широкого применения, подобно огню или печатному станку. Это также новая технологическая платформа, которая может стать как раем, так и адом в зависимости от того, будут ли эти инструменты доминировать над нами.

В составе спикеров конференции Connected также такие выдающиеся эксперты, как: Нобелевский лауреат в области зеленой экономики Рае Квон Чунг; президент Ассоциации Футурологов, форсайт-советник Европейской комиссии Таня Шиндлер; профессор Оксфордского университета и автор бестселлера «Шелковый путь. Новая всемирная история» Питер Франкопан; «Зеленая Богиня Китая» и адвокат зеленого развития Пэгги Лю; профессор Stanford University, автор курсов по ИИ Юнес Бенсуда Мурри; автор бестселлеров, первый главный редактор журнала WIRED Дэвид Роуэн; футуролог, аналитик трендов, экономист, научный сотрудник ПРООН по вопросам будущего Бронвин Уильямс; тибетский лама, мастер, автор Шьялпа Тензин Ринпоче; системный мыслитель и филантроп, входящий в топ-10 в самых влиятельных людей Африки (Forbes) Мамаду Квиджим Туре; эксперт по стратегическому прогнозированию и основной докладчик по поколению Z в аналитическом центре Whetston Джахкини Бисселинк и другие.

В рамках конференции прошел конкурс среди амбициозных EdTech-стартапов Центральной Азии и Восточной Европы — Startup Battle. В нем участвовали команды из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Эстонии, Польши и Грузии. Призовой фонд конкурса составил $50 000, которые были равным образом распределены между пятью победителями.

В дальнейшем конференция Connected призвана стать действующей на постоянной основе мировой дискуссионной площадкой, на которой агенты изменений из разных сфер жизни будут обсуждать важнейшие глобальные нарративы и вызовы, которые они порождают.

Стратегическими партнерами мероприятия являются Фонд устойчивого развития образования, Министерство науки и высшего образования РК, Министерство просвещения РК.